Afyonkarahisar'da kar topu oynarken oluşan yanıkların nedeni belli oldu

Kar topu oynadıktan sonra çocukların vücudunda oluşan yanıkların nedeni belli oldu.

Olay Afyonkarahisar'daki Atatürk İlkokulu'nda 10 Ocak'ta meydana geldi. Bir grup öğrenci tenefüste bahçede kar topu oynadıktan sonra vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşmaya başladı.

Durumun fark edilmesiyle 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan Berat Sardoğan'a ayağından doku nakli yapıldı.

Olayın ardından AFAD ekipleri okul bahçesinde inceleme yaptı.



Çocukların pantolon, ayakkabı ve çorapları ile okul bahçesinden alınan su örnekleri laboratuvara gönderildi.



Yapılan incelemenin ardından açıklanan raporda numunelerde alkali özellikte madde tespit edildiği belirtildi. Yine rapora göre alkali maddenin temas süresine bağlı olarak ciddi yanıklara neden olduğu belirtildi.

Analiz raporu, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildiği belirtilirken "Birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına neden olma" suçundan yürütülen soruşturma genişletildi.

Olayın aydınlatılması için okuldaki güvenlik kamerası kayıtları, okul yöneticilerinin beyanları ve numune sonuçları inceleniyor.

