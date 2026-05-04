Afyonkarahisar’da kar yağışı etkili oldu. Bazı yollar TIR geçişine kapatıldı

Kentte dün sabah erken saatlerde başlayan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı dolayısıyla sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, bölgeye gelen Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

BAZI YOLLAR KAPATILDI



Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama göre, Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara Devlet yolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle TIR ve çekici araçlara kapatılırken, diğer araçlara açık.



Bu yolları kullanan sürücülerin dikkatli olması gerektiğini hatırlatıldı.