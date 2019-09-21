Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kürşat Malkoç (39) idaresindeki otomobil, Sinanpaşa ilçesi Damlalı boğazında şarampole devrildi.
Otomobilde bulunan Pınar Gülşen Malkoç (37), çocukları Selim Malkoç (4) ve Eda Serra Malkoç hayatını kaybetti, sürücü ile Feyza Malkoç (9) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Afyonkarahisar'da kaza yapan otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.