Afyonkarahisar'da kuş gribi alarmı: Tavuk çiftliğinin faaliyetleri durduruldu
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tavuk ve tavuk ürünleri üretiminin yapıldığı işletmede, kuş gribi tespit edildi. İşletmenin faaliyetleri durdurulurken ilçedeki bazı mahalle ve köylerde de karantina uygulaması getirildi.
Afyonkarahisar İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Çakır Mahallesi sınırlarında bulunan tavuk ürünleri üretiminin yapıldığı işletmeden, 30 Aralık 2024 tarihinde numune alındı.
Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderilen numulerde yapılan incelemede tavuk vebası- kuş gribi (Avian influenza) tespit edildi.
İşletme çevresindeki 3 kilometre yarıçaplı alanda koruma, 10 kilometre yarıçaplı alanda gözetleme bölgesi oluşturulması kararlaştırıldı.
JANDARMADAN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Jandarma tarafından işletme etrafında 24 saat güvenlik önlemi alınırken işletmedeki tavuk, yumurta, yem, gübre ve benzeri tespit edilerek, imha edildi.
İşletme içerisindeki araç ve ekipmanlar dezenfekte edildi. İşletmede üretim durduruldu.
BU MAHALLELER KARANTİNADA
Diğer yandan koruma bölgesi olarak karantinaya alınan çevredeki tavuk işletmeleri ile ilçe merkezlerindeki mahallelerin yanı sıra, Koçgazi, Reşadiye, Yayman, Celiloğlu, Örenkaya, Kusura, Gökçalan, Susuz, Karacaören, Selçik, Karkın, Bekteş, Dutağaç, Akin, Koçhisar, Gürsu, Baştep köylerinde kanatlı hayvan ve kanatlı hayvan ürünlerinin satışının ikinci bir emre kadar veteriner hekim gözetiminde yapılmasına karar verildi.
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