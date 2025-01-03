Afyonkarahisar'da kuş gribi alarmı: Tavuk çiftliğinin faaliyetleri durduruldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tavuk ve tavuk ürünleri üretiminin yapıldığı işletmede, kuş gribi tespit edildi. İşletmenin faaliyetleri durdurulurken ilçedeki bazı mahalle ve köylerde de karantina uygulaması getirildi.

Afyonkarahisar'da kuş gribi alarmı: Tavuk çiftliğinin faaliyetleri durduruldu

Afyonkarahisar İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Çakır Mahallesi sınırlarında bulunan ürünleri üretiminin yapıldığı işletmeden, 30 Aralık 2024 tarihinde numune alındı.

Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderilen numulerde yapılan incelemede tavuk vebası- (Avian influenza) tespit edildi.

İşletme çevresindeki 3 kilometre yarıçaplı alanda koruma, 10 kilometre yarıçaplı alanda gözetleme bölgesi oluşturulması kararlaştırıldı.

Afyonkarahisar'da kuş gribi alarmı: Tavuk çiftliğinin faaliyetleri durduruldu - 1

JANDARMADAN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Jandarma tarafından işletme etrafında 24 saat güvenlik önlemi alınırken işletmedeki , yumurta, yem, gübre ve benzeri tespit edilerek, imha edildi.

İşletme içerisindeki araç ve ekipmanlar dezenfekte edildi. İşletmede üretim durduruldu.

BU MAHALLELER KARANTİNADA

Diğer yandan koruma bölgesi olarak karantinaya alınan çevredeki tavuk işletmeleri ile ilçe merkezlerindeki mahallelerin yanı sıra, Koçgazi, Reşadiye, Yayman, Celiloğlu, Örenkaya, Kusura, Gökçalan, Susuz, Karacaören, Selçik, Karkın, Bekteş, Dutağaç, Akin, Koçhisar, Gürsu, Baştep köylerinde kanatlı hayvan ve kanatlı hayvan ürünlerinin satışının ikinci bir emre kadar veteriner hekim gözetiminde yapılmasına karar verildi.

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