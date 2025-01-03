Afyonkarahisar'da kuş gribi alarmı: Tavuk çiftliğinin faaliyetleri durduruldu

JANDARMADAN GÜVENLİK ÖNLEMİ



Jandarma tarafından işletme etrafında 24 saat güvenlik önlemi alınırken işletmedeki tavuk, yumurta, yem, gübre ve benzeri tespit edilerek, imha edildi.

İşletme içerisindeki araç ve ekipmanlar dezenfekte edildi. İşletmede üretim durduruldu.

BU MAHALLELER KARANTİNADA

Diğer yandan koruma bölgesi olarak karantinaya alınan çevredeki tavuk işletmeleri ile ilçe merkezlerindeki mahallelerin yanı sıra, Koçgazi, Reşadiye, Yayman, Celiloğlu, Örenkaya, Kusura, Gökçalan, Susuz, Karacaören, Selçik, Karkın, Bekteş, Dutağaç, Akin, Koçhisar, Gürsu, Baştep köylerinde kanatlı hayvan ve kanatlı hayvan ürünlerinin satışının ikinci bir emre kadar veteriner hekim gözetiminde yapılmasına karar verildi.