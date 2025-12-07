Afyonkarahisar'da lokomotifin çarptığı genç öldü
07.12.2025 00:03
Son Güncelleme: 07.12.2025 00:21
IHA
AA
Afyonkarahisar'da lokomotifin çarptığı 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'dan Sülün Tren İstasyonu'na hareket eden lokomotif, Eşrefpaşa Mahallesi'nde raylardan karşıya geçmeye çalışan M.D'ye (16) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan M.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.