Afyonkarahisar'da meyve yüklü TIR devrildi

Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E., idaresindeki TIR sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından yol ortasına devrildi. Kazada devrilen tırın dosyasında bulunan yaklaşık 20 ton meyve ise çevreye saçılarak ziyan oldu.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.