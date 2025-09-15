Afyonkarahisar'da midibüs devrildi: 12 yaralı
Afyonkarahisar'da yolcu taşıyan bir midibüsün yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Yaşanan trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Kaza, İscehisar ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen İscehisar Belediyesine ait yolcu taşımacılığı yapan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan araç yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Kazada yaralanan 12 kişi, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Etiketler :
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Afyonkarahisar