Afyonkarahisar'da midibüs ile kamyonet çarpıştı: 33 kişi yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 33 kişi yaralandı. Kazayla ilgili kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da midibüs ile kamyonet çarpıştı: 33 kişi yaralı

M.B. idaresindeki 54 AGU 626 plakalı kamyonet, dün Yunak-Emirdağ kara yolu Suvermez Kavşağı'nda tarım işçilerini taşıyan N.Ç. yönetimindeki 03 HM 749 plakalı midibüsle çarpışmış, kazada sürücüler ile 31 kişi yaralanmıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da midibüs ile kamyonet çarpıştı: 33 kişi yaralı - 1

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazada ışık ihlali yaptığı ileri sürülen sürücü M.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan hastanelere kaldırılan yaralılardan 28'inin taburcu olduğu, 5'inin Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki hastanelerde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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