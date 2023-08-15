Afyonkarahisar'da midibüs ile kamyonet çarpıştı: 33 kişi yaralı

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazada ışık ihlali yaptığı ileri sürülen sürücü M.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Öte yandan hastanelere kaldırılan yaralılardan 28'inin taburcu olduğu, 5'inin Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki hastanelerde tedavisinin devam ettiği belirtildi.