Afyonkarahisar'da minibüs araziye devrildi: 6 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde G.K. (64) idaresindeki minibüs, ilçenin Balmahmut köyü mevkisinde kontrolden çıkıp araziye girdi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan minibüste yolcu olarak bulunan E.E. (40), K.K. (37), H.Ü.A. (56), Ş.Ö. (54), E.K. (37) ve E.B. (39) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.