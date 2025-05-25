Afyonkarahisar'da minibüs araziye devrildi: 6 yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak tarım arazisine devrilen yolcu minibüsünde 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da minibüs araziye devrildi: 6 yaralı

'ın Sinanpaşa ilçesinde G.K. (64) idaresindeki , ilçenin Balmahmut köyü mevkisinde kontrolden çıkıp araziye girdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüste yolcu olarak bulunan E.E. (40), K.K. (37), H.Ü.A. (56), Ş.Ö. (54), E.K. (37) ve E.B. (39) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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