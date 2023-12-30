Afyonkarahisar'da motosiklet kazasında 2 çocuk yaralandı

Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan plakasız motosiklette bulunan biri 15 diğeri 16 yaşındaki 2 çocuk yaralandı.

Afyonkarahisar'da motosiklet kazasında 2 çocuk yaralandı
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'ın Dinar ilçesine bağlı Genceli köyü yakınlarında plakasız sürücüsü 16 yaşındaki M.M., henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklet savrularak bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan 15 yaşındaki D.S.M., yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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