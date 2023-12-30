Afyonkarahisar'da motosiklet kazasında 2 çocuk yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Genceli köyü yakınlarında plakasız motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki M.M., henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Kontrolden çıkan motosiklet savrularak bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan 15 yaşındaki D.S.M., yaralandı.



Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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