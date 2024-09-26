Afyonkarahisar’da motosikletler çarpıştı: 14 yaşındaki sürücü öldü

Afyonkarahisar’da iki motosikletin çarpıştığı kazada 14 yaşındaki sürücü yaralandı. Yusuf Ö. isimli çocuk yaştaki sürücü, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybedip, yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar’da motosikletler çarpıştı: 14 yaşındaki sürücü öldü
Fotoğraf: Arşiv

'da iki motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki sürücü, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yusuf Ö. (14) idaresindeki plakasız ve tescilsiz motosiklet, 23 Eylül'de Yunus Emre Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Ziya U'nun (17) kullandığı plakasız ve tescilsiz motosikletle çapıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüleri ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Yusuf Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanedeki işlemlerinin ardından memleketi Sandıklı'nın Akin köyüne getirilen Yusuf Ö'nün cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığa defnedildi.

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