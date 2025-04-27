Afyonkarahisar'da muayene için gittiği hastaneden televizyon çaldı

Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.S., muayene olmak için hastaneye gitti. Şüpheli, ardından hastanenin bekleme salonunda duvara asılı televizyonu çalarak olay yerinden ayrıldı.

Hastane görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları kamera incelemesinde şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ardından polis ekipleri M.S.'yi çaldığı televizyonla yakalayarak gözaltına aldı. M.S. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

