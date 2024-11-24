Afyonkarahisar'da narkotik operasyonu: Dört şüpheliye gözaltı
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili olarak dört şüpheli gözaltına aldı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor.
Jandarma ekipleri, A.Y., A.Y., H.Y. ve S.C.Y. isimli şüphelilerin araçta uyuşturucu madde bulundurdukları yönünde aldıkları bilgi üzerine harekete geçti.
Şüphelilerin kullandığı araç Dazkırı-Kızılören köy yolu üzerinde jandarma ekiplerince durduruldu.
Araçta narkotik yapılan arama sonucunda; 10,96 gram kubar esrar, 49 adet galara sentetik ecza hapı, 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
A.Y., A.Y., H.Y. ve S.C.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
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