Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 11.10.2021 - 11:20

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü

'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan minibüs devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü ile 2 öğrenci yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla 'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye gelen Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu.

Kazayı haber alan öğrenci yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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