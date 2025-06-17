Afyonkarahisar'da okulda şiddet

Afyonkarahisar'da kent merkezindeki Hürriyet İlkokulu'nda bir öğrenci, öğretmen tarafından tokatlandı.

Görgü tanıklarının iddialarına göre; okul bahçesinden izin almadan çıkmaya çalışan 9 yaşındaki öğrenciyi okul müdür yardımcısı T.Y., durdurdu.

Yine iddiaya göre bir süre öğrenci ve arkadaşları ile konuşan T.Y., ardından küçük çocuğa sert bir tokat attı. Bu sırada öğretmenin bağırdığını gören çevredeki vatandaşlar ise T.Y.'nin çocuğa tokat atmasının ardından araya girerek öğretmene müdahale etti.

Öğretmenin ise daha sonra okul binasına girdiği öğrenildi.

"ÖĞRETMENİMİZ VİCDAN AZABI ÇEKİYOR"

Hürriyet İlkokulu Müdürü Abdullah Baydur ise olayın emniyete de intikal ettiğini ifade ederek, "Olay farklı boyutlara çekilmeye çalışılıyor, olayı Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirdik. Öğretmenimiz de vicdan azabı çekiyor. Emniyet de veli de öğretmenimizden şikayetçi olmadı." dedi.