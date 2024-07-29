Afyonkarahisar'da otobüs bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da otobüs bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 34 YT 0361 plakalı yolcu otobüsü, -İzmir kara yolu Karahisar Tüneli çıkışında kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı.

Kazada, otobüsteki yolculardan H.E. (53) ile İ.T. (37) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öne Çıkan Video

İsmail Haniye bu binada mı öldürüldü?

TÜRKİYE HABERLERİ

TEM Otoyolu'nda TIR ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda TIR ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

Kayseri’de kafası kesilmiş yavru kedi bulundu

Kayseri’de kafası kesilmiş yavru kedi bulundu

Eski eşinin ölmeden selasını okuttu: "Tehdit değil, mizah amaçlı yaptım"

Eski eşinin ölmeden selasını okuttu: "Tehdit değil, mizah amaçlı yaptım"

Manisa'da fabrika yangını

Manisa'da fabrika yangını

Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...