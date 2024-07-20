Afyonkarahisar’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Afyonkarahisar ’ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 4 kişi yaralandı. O.A, idaresindeki 42 KK 879 plakalı yolcu otobüsü, Dinar-Çay karayolunun 37’inci kilometresinde D.K’nin kullandığı 34 FP 6818 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, araçlarda bulunan F.K, (36) N.B.K, (3) D.H, (74) ile E.H. (34) yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.K. ile N.B.K’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.