Afyonkarahisar’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle, otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

’ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

O.A, idaresindeki 42 KK 879 plakalı yolcu otobüsü, Dinar-Çay karayolunun 37’inci kilometresinde D.K’nin kullandığı 34 FP 6818 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, araçlarda bulunan F.K, (36) N.B.K, (3) D.H, (74) ile E.H. (34) yaralandı.

Afyonkarahisar’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı - 1

Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla ’daki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.K. ile N.B.K’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Biden'ın çekilmesi sonrası piyasada olası senaryolar

TÜRKİYE HABERLERİ

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Erzurum’da muhtara silahlı saldırı

Erzurum’da muhtara silahlı saldırı

Muradiye’de toplanması yasak olan salep ele geçirildi

Muradiye’de toplanması yasak olan salep ele geçirildi

Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Sahipsiz sokak hayvanları yasa teklifi görüşmelerinde gerginlik

Sahipsiz sokak hayvanları yasa teklifi görüşmelerinde gerginlik

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...