Afyonkarahisar'da otomobil devrildi
Afyonkarahisar'da otomobil devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Foto: Arşiv
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
E.T., (82) idaresindeki 26 PZ 673 plakalı otomobil, Daydalı köyü yakınlarında kontrolden çıkıp şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
