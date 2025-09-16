Afyonkarahisar'da otomobil devrildi

Afyonkarahisar'da otomobil devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

E.T., (82) idaresindeki 26 PZ 673 plakalı otomobil, Daydalı köyü yakınlarında kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

