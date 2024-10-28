Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 5 yaralı

'da İ.K. idaresindeki 03 ACG 010 plakalı otomobil,  Sandıklı ilçesinin Dinar kavşağında kaldırıma çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü İ.K, eşi Z.K. ve çocukları E.K, E.K, E.K. yaralandı. Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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