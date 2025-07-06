Afyonkarahisar'da otomobil ile TIR çarpıştı: 4 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da M.K. idaresindeki otomobil,Sandıklı ilçesinin Gökçalan köyü mevkisinde S.Y. yönetimindeki TIR'la çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.K. ile K.K, H.K. ve M.K. ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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