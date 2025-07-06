Afyonkarahisar'da otomobil takla attı
Afyonkarahisar'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobilde dört kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde O.B. idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Araç ardından tarım arazisine devrilirken, kazada sürücü ile birlikte S.B. ,A.B. ve E.B. isimli şahıslar yaralandı.
Yaralılar kaza sonrası ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Ambulans
- Afyonkarahisar