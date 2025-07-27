Afyonkarahisar'da patpat devrildi: 5 yaralı
Afyonkarahisar’da patpatın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Mahmut Köyü yolu üzerinde seyir halinde olan İ.B. idaresindeki patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda devrildi.
Kazada sürücü İ.B. ile birlikte araçta bulunan E.S., H.S., A.B. ve M.S. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şuhut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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