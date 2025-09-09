Afyonkarahisar'da rüşvet operasyonu: 9 tutuklama

Afyonkarahisar'da eğlence mekanları ve kıraathanelere düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Dazkırı, Dinar, Başmakçı ve Evciler ilçelerindeki eğlence mekanları ve kıraathane işletmecilerinden rüşvet alındığı yönündeki bilgiler üzerine harekete geçti.

3 ay süren planlı çalışmanın ardından eş zamanlı yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Dinar Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

