Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu
Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla devam ediyor.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sürücülerin trafikte yavaş seyrettiği görüldü.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sağanağın bugün ve yarın da devam etmesinin beklendiğini bildirdi.
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