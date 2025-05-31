Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla devam ediyor.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücülerin trafikte yavaş seyrettiği görüldü.

5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sağanağın bugün ve yarın da devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...