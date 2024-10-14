Afyonkarahisar'da şap ve brusella aşısı yapıldı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri küçükbaş hayvan işletmelerine yönelik düzenlediği çalışmalar çerçevesinde şap ve brusella aşılamasi yaptı.

Afyonkarahisar'da şap ve brusella aşısı yapıldı
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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi teknik personelleri tarafından Afyonkarahisar'da Kızıldağ, Gebeceler ve Sülümenli kasabalarında bulunan küçükbaş hayvan işletmelerine şap ve brusella aşılama çalışması yapıldı.

İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sağlıklı Hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan hedeflerimiz doğrultusunda hayvan ve insan sağlığı için Zoonoz hastalıklarla mücadelelerimiz özveriyle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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