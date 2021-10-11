Afyonkarahisar'da servis minibüsü devrildi: 5 ölü

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5 öğrenci hayatını kaybetti, 5 öğrenci yaralandı. Durumu iyi olan sürücü, gözaltına alındı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 11.10.2021 - 11:20

Afyonkarahisar'da servis minibüsü devrildi: 5 ölü

'ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan A.Ş. (53) idaresindeki minibüs devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetti.

Yaralanan Rana (12) ve Musa Eser (10), Hakan Tek (16), Yağmur Duran ve bir öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye gelen Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu.

Kazayı haber alan öğrenci yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

BAKAN BİLGİN, YARALI ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ

Bir program için kentte bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İscehisar Karamehmet Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı çocukları ziyaret etti.

Bakan Bilgin, hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine taziyede bulundu.

Öte yandan kazayı hafif sıyrıklarla atlatan öğrencinin yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki köye kendi imkanlarıyla ulaşarak ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Durumu iyi olan sürücü A.Ş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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