Afyonkarahisar'da sis etkili oldu

Konya ve Afyonkarahisar'da sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.



Konya-Ankara kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.



Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



AFYONKARAHİSAR



Afyonkarahisar'da, kent merkezinde ve çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.



Sürücüler, kent merkezi ile Çay ve Bolvadin ilçelerinde trafikte seyretmekte zorluk çekti.



Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.