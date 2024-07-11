Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm: Evli çiftin cansız bedenleri bulundu

Afyonkarahisar'da evlerinde tabancayla vurulan bir çiftin cansız bedenleri bulundu.

Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm: Evli çiftin cansız bedenleri bulundu
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'da karı-koca evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Merkeze bağlı Işıklar beldesindeki bir evde silah sesi duyanlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler eve girdiklerinde R.E. (34) ile eşi D.E'nin (33) yerde hareketsiz yattıklarını gördü.

Tabancayla vuruldukları belirlenen çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ekipler, yaptıkları incelemede çiftin yanında tabanca buldu.

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