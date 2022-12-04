Afyonkarahisar'da tacizi önlemeye çalışırken hayatını kaybeden kişinin babası konuştu

Afyonkarahisar'da rahatsız edildiği gerekçesiyle genç kızlara yardım eden genci bıçakla öldürdükleri öne sürülen 2 şüpheli, tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan S.Ç. (19) ile V.Ç. (16) hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan birinin 4, diğerinin ise 2 suç kaydı olduğu öğrenildi.



S.Ç ile V.Ç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.



Öte yandan, zanlıların emniyetteki ifadelerinde, genç kızları rahatsız ettikleri yönündeki iddiayı kabul etmedikleri, tanımadıkları kişinin kendilerine küfür ile hakaret içeren sözlerinden dolayı olayı gerçekleştirdiklerini öne sürdükleri öğrenildi.



Öldürülen Engin Taş'ın (36) babası Zeki Taş, oğlunun babayiğit bir delikanlı olduğunu, genç kızları tacizcilerden korumak için kendini feda ettiğini söyledi.

"OĞLUMUN HİÇBİR ŞUÇU YOK"



Oğlunun vücudunda çok sayıda bıçak darbesine rastlandığını belirten Taş, "Oğlumun hiçbir suçu yok. Sadece genç kızları tacizcilere karşı korumuş, suçu bu. Bunların alacağı en ağır ceza müebbet olmalıdır. Şimdi Engin'in 3 çocuğu öksüz kaldı. Evde eşi kaldı. Bunlar ne olacak" diye konuştu.



Kadınana Caddesi'nde S.Ç. ile V.Ç. tarafından 1 Aralık'ta bıçaklandığı öne sürülen Engin Taş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



Kaçan zanlılar yakalanmış, Taş'ın, rahatsız edildiği iddiasıyla kendisinden talepte bulunan genç kızlara yardım etmeye çalıştığı sırada bıçaklandığı öğrenilmişti.

