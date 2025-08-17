Afyonkarahisar'da TIR ile otomobil çarpıştı
Afyonkarahisar'da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Çay-Bolvadin karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, O.T. idaresindeki 41 D 1016 plakalı TIR, Çay ilçesi yönünden Bolvadin ilçesi yönüne sol şeritte seyir halindeyken, S.Ö. idaresindeki 67 LF 689 plakalı otomobilin sol arka lastiğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu.
Kazada, 67 LF 689 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Afyonkarahisar