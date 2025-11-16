Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
16.11.2025 23:47
AA
Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde N.Ö, (25) idaresindek tır, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu Cumalı kavşağında B.A'nın (26) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü B.A. hayatını kaybetti, araçtaki B.A. (12), Y.A. (8) ve tır sürücüsü N.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan B.A. da (12) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü N.Ö, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.