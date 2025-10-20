Afyonkarahisar'da TIR otomobile çarptı: Bir ölü, bir yaralı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde TIR ile otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

İ.C. (44) idaresindeki 38 TU 563 plakalı TIR, ilçeye bağlı Yeşilçiftlik beldesinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 AAR 699 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan M.S. (35) olay yerinde hayatını kaybederken Sivas'ın Suşehri ilçesinde uzman çavuş olarak görev yapan Mert A. (23) ağır yaralandı.

Mert A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.