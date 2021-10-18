Afyonkarahisar'da toprağa gömülü ceset parçaları bulundu

Afyonkarahisar'da toprağa gömülü halde kafatası ve kemik parçaları bulundu.



Alınan bilgiye göre, Burhaniye köyünde çobanlık yapan M.F. (24), mera arazisinde hayvanları otlattığı sırada, temmuz ayında kaybolan ve aranmakta olan Osman Gönk isimli kişinin nüfus cüzdanını buldu.

Geçtiğimiz temmuz ayında Afyonkarahisar’ın Fethibey ilçesinde evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Osman Gönk'ün yakınları kendi imkanlarıyla arama çalışmaları yapmış ancak sonuç alamayınca jandarmaya başvurmuşlardı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince başlatılan arama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.



JASAT ekipleri ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı bölgede yapılan araştırmada Osman Gönk'e ait olduğu değerlendirilen pantolon ve ayakkabı da buldu.



Ayrıca arazide yaklaşık 50 santimetre kazılı çukur ve çukur etrafında gömülü insana ait kafatası ve kemik parçaları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.