Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kamyonet, TIR ve otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

A.A, (48) idaresindeki kamyonet, -Konya kara yolunun 18. kilometresinde aynı yönde seyreden M.O, (36) yönetimindeki TIR'ın dorsesi ile N.Y'nin (35) kullandığı otomobile çarptı.

Kazada, kamyonetteki U.G, (56) yaşamını yitirdi.

Yaralanan kamyonet ile otomobil sürücüleri ise ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından U.G'nin cenazesi morga götürüldü.

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - 1

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