Afyonkarahisar’da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da hafif ticari aracın tıra arkadan çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Kaza, kent merkezine bağlı Sülümenli beldesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, R.İ. (44) idaresindeki 27 APU 564 plakalı hafif ticari araç, -Konya kara yolunun 13. kilometresinde, K.Ö'nün (67) kullandığı 34 HA 1158 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile araçtaki N.İ. (68), Ü.İ. (40), N.N.İ. (14), E.N.İ. (10) ve E.G.İ. (6) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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