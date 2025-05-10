Afyonkarahisar'da uyuşturu operasyonu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler M.T. ve C.İ. isimli şahısların, çevre illerden bağlantılı olduğu şüphelilerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Afyonkarahisar’a göndereceği ve uyuşturucu madde kullanıcısı şüphelilere satacağı yönünde bilgi aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelilerin kullandığı aracı Çayırbağ beldesinde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 8 bin 120 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, araç içerisinde bulunan G.D. ve M.S. isimli kişiler de gözaltına aldı.

Diğer iki şüphelinin de yakalandığı olayda toplamda 4 kişinin gözaltına alındığı ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.