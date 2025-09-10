Afyonkarahisar’da uyuşturucu haplarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, kent girişinde trafik ve asayiş denetimi yapan ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada 3 bin 885 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan K.B. ve E.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüphelilerr işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.