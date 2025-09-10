Afyonkarahisar’da uyuşturucu haplarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Afyonkarahisar’da durdurulan otomobilde 3 bin 885 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, kent girişinde trafik ve asayiş denetimi yapan ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.
Aramada 3 bin 885 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan K.B. ve E.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Şüphelilerr işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
