Afyonkarahisar’da uyuşturucu haplarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da durdurulan otomobilde 3 bin 885 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar’da uyuşturucu haplarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, kent girişinde trafik ve asayiş denetimi yapan ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada 3 bin 885 adet hap ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan K.B. ve E.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüphelilerr işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...