Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Emirdağ ilçesinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda baskın yapılan adreslerde arama yapan ekipler 20 gram bonzai, 2 gram tütüne karıştırılmış esrar, 2 gram sentetik kannabinoid (180 kullanımlık peçete), kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu madde öğütme aparatı ele geçirildi.

Olayın ardından G.K., G.A., A.C.K. ve R.B. isimli şahıslar gözaltına alındı.

