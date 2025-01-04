Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.



Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.



Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Adliyeye sevk edilen diğer şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

