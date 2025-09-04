Afyonkarahisar’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent girişinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında şüphe üzerine bir otomobil durdurularak arama yapıldı.

Aramada araç içerisinde 20,45 gram uyuşturucu madde, 16 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayın ardından araç içerisinde bulunan H.E., R.B.A. ve Ö.K. isimli şüpheliler ise gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.