Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, -Uşak kara yolundaki boş arazide şüpheli hareketlerde bulunan kişileri fark etti. Arazide arama yapan ekipler, bir çanta ve poşette 7 bin 504 sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan A.O.Ç, Ş.T, Y.D. ile M.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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