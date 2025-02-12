Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, Afyonkarahisar-Uşak kara yolundaki boş arazide şüpheli hareketlerde bulunan kişileri fark etti. Arazide arama yapan ekipler, bir çanta ve poşette 7 bin 504 sentetik uyuşturucu ele geçirdi.



Operasyonda gözaltına alınan A.O.Ç, Ş.T, Y.D. ile M.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.