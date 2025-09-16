Afyonkarahisar'da uyuşturucuya iki tutuklama
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramada bir çanta içerisine gizlenmiş 6 bin 731 sentetik hap ele geçirdi.
Operasyonda şüpheliler K.G. ile Y.G., gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlılar, buradan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
