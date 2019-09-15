Barış Gökçe idaresindeki İstanbul Kalesi firmasına ait yolcu otobüsü, Anıtkaya mevkisinde şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıyor.

Otobüsün, İstanbul-Antalya seferini yaptığı öğrenildi.