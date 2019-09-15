Barış Gökçe idaresindeki İstanbul Kalesi firmasına ait yolcu otobüsü, Anıtkaya mevkisinde şarampole devrildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıyor.
Otobüsün, İstanbul-Antalya seferini yaptığı öğrenildi.
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
Barış Gökçe idaresindeki İstanbul Kalesi firmasına ait yolcu otobüsü, Anıtkaya mevkisinde şarampole devrildi.