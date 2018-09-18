Afyonkarahisar- Antalya Karayolu'nda, bir yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü 28 kişi de yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Afyonkarahisar-Antalya Karayolu üzerinde meydana geldi.



Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, bilinmeyen bir sebepten kontrolden çıkarak refüjde bulunan su kanalına devrildi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.



Kaza sonrası su kanalına düşen otobüs vinç yardımıyla kanaldan çıkartılırken, olay yerine gelen nöbetçi savcı tarafından tahkikat yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.