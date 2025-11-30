Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kaza yaptı, iki kişi öldü
30.11.2025 09:11
Son Güncelleme: 30.11.2025 09:19
AA
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada iki kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi de yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen Elazığ Murat Turizme ait yolcu otobüsü, Tatarlı beldesi yakınlarında şarampole devrildi.
İKİ KİŞİ ÖLDÜ, 21 YARALI VAR
Kazada yolcu otobüsündeki iki kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.