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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Bir can kaybı, 25 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada bir kişi yaşamını yitirirken 25 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Bir can kaybı, 25 yaralı

M.A.K. (38) idaresindeki Isparta Petrol Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Kılıçarslan beldesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan S.K. (30) olay yerinde yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Bir can kaybı, 25 yaralı - 1

Yaralılar, Devlet Hastanesine ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü M.A.K. gözaltına alındı.

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