Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Bir can kaybı, 25 yaralı

M.A.K. (38) idaresindeki Isparta Petrol Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Kılıçarslan beldesi mevkisinde şarampole devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada otobüste yolcu olarak bulunan S.K. (30) olay yerinde yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.