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Afyonkarahisar'da zehirlenen 18 öğrenci hastanelik oldu

Afyonkarahisar'da kaldıkları yurtta yemekten zehirlenen 18 lise öğrencisi, hastanede tedaviye alındı.

Afyonkarahisar'da zehirlenen 18 öğrenci hastanelik oldu
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Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda kalan 18 öğrenci, saat 03.00 sıralarında bulantı ve kusma şikayetleriyle okul yönetimine başvurdu.

İlk etapta öğrencilerden 13'ü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

Bunların ardından 5 öğrenci daha aynı hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Yemekten zehirlendiği belirlenen ve genel durumları iyi olan öğrencilerin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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