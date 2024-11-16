Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobil ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Fotoğraf: Arşiv

A.K.G, (22) idaresindeki otomobil, Beyyazı beldesi yakınlarında önce A.G.Ç'nin (28) kullandığı 03 AGH 794 plakalı kamyonete ardından M.A.A. (30) yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada, sürücülerden A.K.G. ve A.G.Ç. ile araçlardaki T.A, (50) D.Ç, (26) N.Ç. (6) ve O.K.Ç. (3) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla 'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan T.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk WTA şampiyonluğunu NTV'de anlattı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...