Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 6 yaralı

A.K.G, (22) idaresindeki otomobil, Beyyazı beldesi yakınlarında önce A.G.Ç'nin (28) kullandığı 03 AGH 794 plakalı kamyonete ardından M.A.A. (30) yönetimindeki otomobile çarptı.



Kazada, sürücülerden A.K.G. ve A.G.Ç. ile araçlardaki T.A, (50) D.Ç, (26) N.Ç. (6) ve O.K.Ç. (3) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan T.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.