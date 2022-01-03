Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 31 yaralı

Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Gazlıgöl kavşağında, saat 07.30 sıralarında yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle zincirleme kaza oldu.

Yoldaki 200 metrelik alandaki kazada midibüs, yolcu otobüsü ve otomobil ile hafif ticari araç dahil 20 araç çarpıştı.

Yolcu taşıyan midibüsün devrildiği kazada, 2'si ağır 31 kişi yaralandı.

Yaralılardan 10'u farklı hastanelere kaldırıldı.

KAZA VE BUZLANMA UYARISI YAPILDI



Yolda güvenlik önlemi alan jandarma, sürücüleri durdurup kaza ve buzlanma uyarısında bulundu.



Kazada yaralanan 31 kişiden 24'ü, tedavisinin ardından taburcu edildi.



2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR



Tedavisi devam eden 7 kişiden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kazadan yara almadan kurtulan Savaş Demirez, "Yolun gizli buzlanmasından, biraz da sisten dolayı araçlar kayarak birbirlerine çarpmış. Otobüs frene basmış, kaldırıma çarpıyor ve devriliyor" dedi.



''OTOBÜS ÇOK HIZLIYDI'' İDDİASI



Kazaya karışan araçların birinde bulunan Mehmet Öner, "Öndeki 2 araç birbirine temas etmiş. 1'i bariyere vurmuş. Arkadan gelen otobüs çok hızlıydı, yerler buzlu olduğu için duramadı bize çarptı. 4-5 araçta birbirine çarptı. Bizde yaralı yok" diye konuştu.



Otobüsteki yolculardan Saffet Güngör, "Kaza oldu. İndik, 3 araba birbirine çarpmıştı. Biz 4'üncüsüydük" şeklinde konuştu.

