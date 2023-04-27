Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: İki kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki TIR ve bir kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti



Ç.Y (82) idaresindeki 03 HL 640 plakalı kamyonet, Emirdağ ilçesi istikametinden Suvermez köyü istikametine giderken H.İ.Y (47) yönetimindeki 42 ZR 480 plakalı TIR'a çarptı. Ardından 03 HL 640 plakalı kamyonete aynı M.G (46) yönetimindeki 42 AAE 352 plakalı TIR çarptı.



Kazada ağır yaralanan Ç.Y ve aynı araçta bulunan B.Y (25), kaldırıldıkları Emirdağ Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.